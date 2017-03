Entrambi sono in scadenza di contratto a fine stagione ed entrambi nelle ultime due annate hanno rappresentato la speranza in casa Fiorentina di rivedere la formazione viola in alto. Così non è stato, ma sia per Paulo Sousa che per Gonzalo Rodriguez il rispetto per la piazza di Firenze non mancherà mai. Secondo quanto riportato da La Nazione i due hanno stretto un patto di non belligeranza con il ds Pantaleo Corvino per arrivare con il massimo impegno a fine stagione e poi dirsi addio.