Dopo l'esclusione forzata dal match con il Pescara, a causa delle botte ricevute contro il Genoa, Nikola Kalinic potrebbe tornare al centro dell'attacco martedì prossimo, quando la Fiorentina incontrerà la Roma. Per Paulo Sousa un bel sospiro di sollievo in quel caso, vista la difficoltà con cui Babacar riesce ad interpretare quel ruolo. Dall'allenamento odierno buone notizie dunque per il croato, meno buone per Gonzalo Rodriguez, che sta proseguendo il suo iter riabilitativo ma all'Olimpico non dovrebbe esserci.