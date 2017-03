Vittoria sul fischio finale per la Fiorentina contro il Cagliari. Nel post partita, Paulo Sousa ha parlato a Premium Sport: "Tutte e due le squadre avrebbero meritato di vincere la partita, la sfida è stata abbastanza equilibrata. Nella ripresa abbiamo sofferto meno le transizioni del Cagliari, che ci aveva messo in difficoltà nel primo tempo, ci abbiamo creduto fino alla fine e questa convinzione nei minuti di recupero ci ha premiato con il gran gol di Kalinic. Fisicamente il Cagliari ci superava, ma siamo riusciti a dominare sui ritmi di gioco, sulla velocità di transizione. La contestazione dei tifosi? Questi giocatori entrano in campo sempre per onorare la maglia, io sono orgoglioso di loro. I tifosi pagano il biglietto e sono liberi di esprimere i loro sentimenti: se non sono soddisfatti devono pur esprimerlo".