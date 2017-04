Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato della sfida persa per 2-0 contro il Palermo: "Abbiamo fatto forse una delle peggiori partite di queste due stagioni: c’è stata mancanza di movimento, mancanza di velocità nella circolazione palla e, in generale, non abbiamo reso quello che potevamo e dovevamo rendere. Abbiamo commesso troppi sbagli, siamo stati molto al di sotto delle nostre potenzialità, sia a livello individuale sia collettivo. Abbiamo molto di più di quello che abbiamo messo oggi in campo: tutti o quasi tutti sono stati al di sotto. Bernardeschi e Chiesa in panchina? Federico aveva un piccolo dolore e Chiesa è stata una scelta tecnica.”