Al termine di Fiorentina-Napoli l'allenatore dei viola Paulo Sousa è intervenuto a Premium Sport: "La Fiorentina c'è sempre, basta crederci ed essere noi stessi e i risultati arrivano. Lo spirito è stato grandissimo, abbiamo giocato momenti di bellissimo calcio e sono molto contento per i ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità ma i protagonisti in campo sono stati esemplari. Meritavamo di più del pareggio ma dobbiamo sempre giocare così e mettere sul campo il nostro tipo di calcio per cercare sempre la vittoria. Il primo gol di Insigne in fuorigioco? Sono cose che possono capitare, tutti noi cerchiamo di aiutare anche gli arbitri a migliorare. Il rammarico non è per quello ma è perché avevamo fatto una grande rimonta e meritavamo di vincere".



A Sky Sport poi: "Salcedo sta cercando di acquisire i nostri concetti, Tomovic ha giocato centrale perché sa adattarsi. La mia situazione? Sappiamo quanto l'esterno influenzi una squadra, ma noi cerchiamo di restare concentrati su ciò che possiamo controllare, ovvero la nostra crescita. Bernardeschi? L'intelligenza aiuta i giocatori talentuosi e Federico sta facendo bene".