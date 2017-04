L'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha commentato a Sky Sport il pareggio con la Sampdoria: "Siamo soddisfatti per la prestazione e per questi ragazzi che danno sempre qualcosa in più, sicuramente non per il risultato. Meritavamo sicuramente qualcosa in più. C’è stata tanta convinzione, quello che stiamo facendo lo facciamo bene, ma affrontavamo una squadra che è in salute, con un pubblico che spinge tantissimo. Abbiamo rimontato due volte e questo vuol dire qualcosa. Abbiamo provato a vincere questa partita, abbiamo avuto una chance chiarissima proprio alla fine. Noi ci crediamo fino alla fine, dobbiamo continuare a lavorare fino all’ultimo secondo per i tre punti. Come mantenere le motivazioni? Noi non siamo una squadra per rincorrere l’Europa, ma che deve essere competitiva. Sicuramente questo risultato ci toglie una chance per stare più vicini all’Europa, ma nessuno aveva come idea quella di pensare all’Europa. Abbiamo l’obbligo di lavorare ogni giorno e di farlo bene e poi considerare la classifica. Obiettivo stagionale? Non è diverso rispetto a quello di quando abbiamo iniziato. Sappiamo che ci sono squadre che hanno molta più qualità, ma abbiamo dimostrato di poter vincere con chiunque se ci mettiamo la qualità messa in campo oggi. Le altre squadre faranno il loro lavoro e noi facciamo il nostro. RItardo? Non mi era mai successo, ma non è il mio mestiere. Abbiamo cercato di restare concentrati, ci hanno dato la possibilità di preparare bene la partita lo stesso, quindi hanno rimediato molto bene".