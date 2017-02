Sono ore molte delicate per la Fiorentina e per Paulo Sousa. La clamorosa eliminazione in Europa League apre scenari molto preoccupanti circa il futuro del tecnico portoghese, che a giugno vedrebbe comunque scadere il proprio contratto ma che ora rischia seriamente di concludere anticipatamente la sua esperienza in viola. La conferma, indiretta, arriva dalle parole rilasciate dal dg Pantaleo Corvino a Sky Sport dopo la partita: "La contestazione? Capisco l'amarezza dei tifosi, sono dispiaciuti come noi. È impensabile che dopo un primo tempo come quello di oggi poi esci dalla competizione. Sousa rischia? Non credo che, a mente fredda, sia nella mente nostra una considerazione del genere". Frasi che nascondono il tentativo del dirigente viola di prendere tempo, in attesa che a pronunciarsi sia la proprietà. Lo stesso Sousa, nel postpartita, ha dichiarato: "Tutte le sconfitte compromettono il nostro obiettivo, che è vincere ogni partita. Certo, una sconfitta compromette".





FRONTE KALINIC - Corvino ha risposto anche sul futuro di Nikola Kalinic e su una possibile partenza verso la Cina dopo la debacle di stasera: "Abbiamo già detto tutto, il ragazzo è stato chiaro e credo che tornare su queste cose non sia più importante. Abbiamo preferito dare fiducia a questo gruppo che tanto ha fatto bene negli ultimi quattro anni, e per 45' minuti ci stava vedendo perdere solo otto volte in tutta la stagione. Stavamo cercando di arrivare alla fine facendo le valutazioni finali". La realtà dei fatti dice che il mercato cinese è aperto fino al 28, che il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, ancora alla ricerca di un attaccante dopo il no del milanista Bacca, potrebbe avere ulteriori motivi per tornare alla carica dall'alto di un ultimo rilancio da 45 milioni di euro per la Fiorentina e un contratto principesco per il bomber croato.