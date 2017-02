In vista della gara di domani contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico viola Paulo Sousa dovrà fare a meno di Hrvoje Milic: "La Fiorentina comunica che, durante l'allenamento odierno, in uno scontro di gioco, l'atleta Hrvojie Milic ha riportato una frattura al setto nasale e non sarà pertanto disponibile per la gara di domani". Niente Milic dunque e spazio a questo punto, senza ombra di dubbio, a Maxi Olivera.