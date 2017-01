Partita ricca di gol tra Fiorentina e Genoa. Al termine del 3-3 del Franchi, Paulo Sousa ha parlato a Premium Sport: "È sempre difficile giocare contro il Genoa che difende a uomo e poi riparte. Noi abbiamo fatto bene fino al gol del vantaggio, purtroppo non abbiamo chiuso la gara e questo ci rammarica molto. Abbiamo avuto due occasioni per fare il 3-0 e non ci siamo riusciti. Dopo dovevamo stare più attenti invece abbiamo riportato in gara i nostri avversari. Non ho visto un calo fisico dei ragazzi perché dopo il pareggio abbiamo avuto la forza di reagire e di segnare ancora. Un pareggio che spegne i sogni europei? La voglia di vincerla questa squadra deve sempre averla. Poi ci sono anche gli avversari, noi stiamo giocando bene, stiamo creando molto anche contro squadre con maggior qualità e ce la giochiamo contro tutti. Peccato perché oggi dovevamo vincere e non siamo riusciti a farlo".



SUL MERCATO - In conferenza stampa, poi, Paulo Sousa ha continuato: "Saponara? Prima si deve inserire, non si allena da 10 giorni quindi prima deve mettersi a posto fisicamente. L’anno scorso con Daniele Pradè parlammo diverse volte di lui, ma il direttore Corvino mi ha informato ieri prima della mia conferenza stampa che potevamo arrivare ad un accordo con l’Empoli e l’ha chiuso in serata. Caceres? Chiedete alla società".