Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, che sarà promosso titolare questa stagione, parla del caso Donnarumma a Tuttosport: "Credo che un ragazzo di 18 anni che gioca in quel modo, è una cosa importante e si merita tutto questo. E' in una grande società che gli ha dato grossa fiducia e sono contento per lui perché so che è un ottimo ragazzo. La Nazionale? Io penso a me stesso, ognuno ha la propria strada e la propria carriera e non ci sto pensando".