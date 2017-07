Marco Sportiello, parla al sito ufficiale della Fiorentina della stagione viola, che lo vedrà protagonista tra i pali: "È stata una bellissima emozione giocare anche solo due partite con la maglia viola lo scorso anno, in una piazza così importante come Firenze. Anche solo da fuori, mi aveva sempre appassionato. Venire qui è stata una scelta dettata dalla stagione che stavo vivendo a Bergamo, è credo sia stata la decisione migliore. Qui a Moena stiamo vivendo giorni duri di lavoro ma è giusto che sia così per arrivare al top della forma all’inizio della stagione. Rosalen Lopez? Sì, è stato fondamentale per farmi integrare nel gruppo: assieme ai giovani, a Tata e a Dragowski abbiamo formato un bel team".