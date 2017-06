Il portiere della Fiorentina, Marco Sportiello ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non ero un fuoriclasse prima, non sono diventato scarso adesso. Mi lascio alle spalle un anno pesante. L’Atalanta ha fatto scelte diverse. Le ho accettate anche se non è stato facile. Poi, è arrivata l’offerta della Fiorentina e sono tornato a sorridere. Non è stato semplice per la mia famiglia sopportarmi in questo periodo nero. Quest’anno da panchinaro mi ha insegnato che ogni allenatore è diverso, ha le sue idee e quindi ti devi adattare. Per un portiere tra l’altro è tutto più complicato. Se sei il secondo, non giochi mai. Purtroppo momenti così possono capitare nella carriera di un calciatore. Sapevo che c’era Tatarusanu. Non si cambiano le gerarchie durante il campionato, ma io dovevo cambiare aria. A Bergamo non ci volevo e non ci potevo più stare. Questi mesi mi sono serviti per integrarmi nel gruppo e per conoscere Firenze".



"Lo ammetto, non mi aspettavo l'Atalanta quarta in classifica. La squadra ha trovato continuità e ha centrato un risultato storico. Papu Gomez potrebbe giocare in una squadra costruita per vincere scudetto e Champions, è un ragazzo splendido. I primi risultati ci sono già stati nella campagna acquisti-cessioni di gennaio. Avete visto come si è inserito alla grande Gagliardini nell’Inter? Gasperini è stato bravo a sbloccarlo mentalmente. Lui era fortissimo, ma non lo sapeva. Kessie è forte, eppure per il momento ha espresso solo il 50% del suo potenziale. E non esagero, se completa il suo percorso di crescita diventerà uno dei centrocampisti più importanti d’Europa. Chi prende Conti fa il colpo della vita, quali sono gli esterni che garantiscono un’ottima fase difensiva e sei-sette gol a stagione? Spinazzola mi piace, vedrete quante volte vincerà la classifica degli assist. Gli ha fatto bene maturare un po’ di esperienza nelle categorie inferiori. E Caldara è uno dei difensori più promettenti".



"L’obiettivo è riconquistare subito un posto in Europa. Sono arrivato e siamo usciti dalla Coppa Italia e dall’Europa League. Insomma, ho scoperto subito la Firenze che bolle. Ma non sono rimasto sorpreso, la passione dei tifosi viola è conosciuta in tutta Italia. Pioli alla guida della Lazio ha fatto grandi cose e anche i suoi primi mesi all’Inter sono stati positivi. E’ un tecnico preparato e avrà il vantaggio di conoscere la piazza. Bernardeschi è un fenomeno. Spero resti alla Fiorentina, naturalmente. Federico nonostante l’età è molto maturo, sceglierà con saggezza. Chiesa mi ha colpito per la sua cattiveria agonistica, ha grandi qualità e ha ancora ampi margini di crescita".



"Sono un tifoso milanista e sono stato conquistato da Seba Rossi. Era un fenomeno nel parare i rigori, ho cercato di rubargli qualche trucco. Donnarumma è fortissimo e può ancora migliorare. Buffon è unico, inimitabile. Meriterebbe il Pallone d’Oro e gli auguro di vincere la Champions, l’unico trofeo che ancora gli manca. I portieri più forti del mondo? Buffon e de Gea. Mi piacerebbe fare una piccola parte del percorso di Toldo in maglia viola, un mito".