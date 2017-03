Direttamente dalla Serbia arrivano novità di mercato per quanto riguarda i giovani Milenkovic e Vlahovic, il primo difensore e il secondo attaccante, ed entrambi in forza del Partizan Belgrado. I due giocatori piacciono molto alla Fiorentina, e secondo quanto riferito da b92.net la Fiorentina e il Partizan avrebbero trovato l’accordo a 5,1 milioni per il trasferimento di Milenkovic e a Firenze, con il 15-20% sulla futura rivendita a favore del club serbo. Per quanto riguarda il secondo, il sito riporta che non è stato ancora trovato l’accordo tra le due società.