Allenamento aperto ai media, in attesa di quello per i tifosi. Al Centro Sportivo viola - adiacente lo Stadio Artemio Franchi, dove per motivi legali le sedute non possono ospitare i sostenitori gigliati - la squadra di Stefano Pioli si è riunita per una sessione in vista della gara contro il Benevento: prove d'intensità e recupero palla, con partitella finale terminata 0-0, in cui i due 'undici' si sono affrontati secondo due 4-3-3, modulo che sembra ormai aver preso campo nelle idee del tecnico della società toscana. Allenamento a parte per Gil Dias, ancora infortunato, e Riccardo Saponara: Khouma Babacar ha invece svolto un lavoro di potenziamento ma è regolarmente arruolabile.