Nuovo striscione dei tifosi della Fiorentina. Dopo i numerosi esposti in questi giorni, rivolti contro Bernardeschi, Vecino e Kalinic, rei di voler lasciare la Fiorentina per cercare fortuna in altre squadre, durante l'allenamento pomeridiano presso il "Benatti" di Moena si è giunti all'ennesimo episodio. Stavolta nel mirino è finito Pantaleo Corvino, già punzecchiato varie volte dai sostenitori viola. "Venderesti anche te stesso, Corvino dimettiti", con chiaro riferimento al mercato della Fiorentina. Seccati i tifosi viola, che imputano al loro Direttore Sportivo di aver eccessivamente indebolito la rosa con le diverse cessioni a cui non hanno fatto, a loro dire, acquisti del medesimo livello.