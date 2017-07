Continua la trattativa per portare Federico Bernardeschi alla Juventus, con le due società divise da pochi milioni di euro per quanto riguarda la valutazione del giocatore (più vicina ai 50 milioni quella dei viola, ai 40 quella dei bianconeri) e che stanno lavorando anche sulle possibili contropartite tecniche. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, ieri è avvenuto un contatto tra l'agente di Stefano Sturaro e Pantaleo Corvino: il direttore generale della Fiorentina apprezza molto il centrocampista, ma la trattativa non è semplice. Tante richieste per il calciatore, soprattutto in prestito per permettergli di aumentare il minutaggio in vidta del Mondiale.



VALUTAZIONE E INTOPPI - Il costo del cartellino di Sturaro si aggira intorno ai 17 milioni di euro, una cifra trattabile in quanto attualmente troppo alta per il club toscano. Così come l'ingaggio del giocatore, che si assesta sui parametri percepiti da Borja Valero a Firenze, circa 1,7 milioni di euro. La trattativa non è impossibile, il lavoro da fare però è ancora molto. Non una pista chiusa, sicuramente in salita.



LE ALTRE IDEE - Nei giorni scorsi erano stati accostati alla Fiorentina altri giocatori della Juventus da inserire come contropartita: da Riccardo Orsolini, anch'egli molto gradito a Pantaleo Corvino ma passato all'Atalanta, fino a Marko Pjaca, il cui agente ha sedato sul nascere le voci, e Tomas Rincon, ex Genoa che porterebbe alcune caratteristiche che al momento mancano nel centrocampo di Stefano Pioli.