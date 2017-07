La Fiorentina si avvicina al trequartista Valentin Eysseric del Nizza. Tra le alternative ci sono l'argentino Rigoni e lo svedese Larsson. In attacco duello col Torino per Simeone del Genoa. In uscita Ilicic alla Sampdoria e Tatarusanu, che piace al Nantes di Ranieri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, quasi fatta per il prestito di Diks al Feyenoord.