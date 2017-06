Il Genoa ha risolto il contratto con il difensore Orban, che torna in Argentina al Racing Club di Avellaneda. Per il successore piace Goldaniga (Palermo), Ristovski (Rijeka) è in pole, piacciono gli interisti Andreolli (ci sono Chievo e Cagliari) e Ranocchia (idea Samp). Su Izzo c'è la Fiorentina: Ilicic è in trattativa con la Sampdoria, pronta a girare Cigarini e Regini al Cagliari per Murru.