Un’idea per dar maggior corpo al reparto offensivo. Perché Cyril Thereau non è eterno, Federico Chiesa è ambito e le alternative latitano. Quindi la Fiorentina, secondo quanto trapelato nella giornata odierna, sarebbe interessata a Joao Pedro del Cagliari: non tanto per gennaio – dove fare affari è sempre complicato – bensì per giugno, con l’operazione da impostare nei prossimi mesi.



ROTTA INVERSA – Il terreno nasce dall’interesse dei sardi per due giocatori in uscita dai viola: Maximiliano Olivera, vero e proprio esubero, tanto che i gigliati starebbero pensando già ad un nuovo innesto a sinistra, e Carlos Sanchez, la cui posizione rimane incerta, anche alla luce delle recenti prestazioni non esaltanti. Da qui l’idea Joao Pedro? Un colpo ostico, visto che il giocatore ha rinnovato quattro mesi fa il proprio contratto con il Cagliari fino al 2021.



FANTASIA – Sarebbe quello che manca alla Fiorentina. Talento e reti, insieme ad assist, in avanti. I viola vorrebbero bloccarlo adesso per poi ultimarne l’acquisto a giugno. Dopo trentuno reti in centoundici partite, per Joao Pedro è giunto il momento di affermarsi fuori dalla Sardegna: a venticinque anni, Firenze potrebbe rappresentare la piazza giusta per fare il salto. Un po’ come fu per Josip Ilicic, il talento rimasto parzialmente inespresso e che oggi manca, visto che Riccardo Saponara e Valentin Eysseric non stanno riuscendo a imporsi.



CONCORRENZA – Prima dell’estate – e quindi anche del rinnovo di contratto – oltre che alla Fiorentina erano interessate al brasiliano anche a Torino e Marsiglia, ma le voci erano giunte fino agli apprezzamenti della Juventus. La base di partenza era di quindici milioni di euro, una cifra che rispecchia le doti e l’apporto realizzativo del calciatore. “Cagliari è casa mia”, ha detto la settimana scorsa. Vedremo per quanto.