La Fiorentina è pronta a prendere Simeone dal Genoa. Sempre secondo Tuttosport, Babacar pare destinato a fare i bagagli, destinazione Udine. Da limare il prezzo, intorno ai 12 milioni di euro, e l’ingaggio da 1,2 milioni a stagione. L’Udinese sta per chiudere con l’Empoli l’acquisto di Laurini dato che Widmer partirà, lo vogliono Napoli e Lazio. In alterntiva l'Udinese per l’attacco si muove Nestorovski (Palermo) e in mediana segue Crisetig (Bologna, era a Crotone).