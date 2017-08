La Fiorentina ha accelerato sul fronte esterno mancino. Con Amavi (Aston Villa) verso il Monaco, il d.g. Corvino ha avuto contatti con l’entourage di Strinic (Napoli) per cui è pronta un’offerta sui 4 milioni. Il difensore è stato escluso dalla lista Champions: altro indizio che lo vuole lontano dal Napoli di Sarri. Per la fascia piace molto Laxalt (Genoa, pronto a riportare in Italia l'ex Palermo Lazaar), senza dimenticare le trattative che portano a Jesé (Psg) e Politano (Sassuolo), entrambi complicati. Per l’attacco, se parte Kalinic, assalto a Zapata (Napoli) o Simeone (Genoa). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Jovetic (Inter) è un’idea per l’ultima settimana, ma servirà un aiuto dai nerazzurri sull’ingaggio. Eysseric (Nizza) si sblocca con l’arrivo di Snejider nel club francese: il fantasista è atteso oggi a Firenze per le visite mediche.



Il Genoa per la difesa vede allontanarsi Ranocchia (Inter) e Paletta (Milan). Si chiude per Cabral (Celta Vigo) che può arrivare in Italia in 2-3 giorni.