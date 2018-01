Luca Antonelli può lasciare il Milan in questa sessione di mercato. L'esterno mancino nativo di Monza sta trovando pochissimo spazio, chiuso da Ricardo Rodriguez, e sta valutando seriamente l'idea di cambiare aria per ritrovare un posto da titolare. Il club rossonero non lo ha inserito dichiaratamente nella lista dei partenti ma è pronto ad ascoltare le esigenze del ragazzo e le eventuali offerte.

CORVINO LO VUOLE A FIRENZE - La Fiorentina è alla ricerca di un terzino sinistro e il nome di Luca Antonelli è segnato in cima alla lista di Pantaleo Corvino. Il direttore generale viola è un grande estimatore dell'ex Genoa e, dopo il corteggiamento estivo, è tornato alla carica per strappare il 'sì'. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel corso di questa settimana è previsto un summit con il Milan per capire i costi di una eventuale trattativa.

TRA INGAGGIO E APERTURA - Non arrivano conferme sulle presunte difficoltà legate all'ingaggio da 1,5 milioni che Antonelli percepisce al Milan. Gli agenti del classe 1987 non hanno ancora avuto contatti ufficiali con la Fiorentina ma si registra un'apertura da parte del giocatore ad ascoltare il progetto viola. Dalla eventuale cessione il Milan potrebbe ricavare dai 3 ai 4 milioni di euro.