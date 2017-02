Protagonista di giornata a Pescara per la Fiorentina, Cristian Tello ha parlato a Radio Bruno: "Penso che il mio inizio di stagione sia andato bene, ho avuto la possibilità di giocare molti minuti. In Italia la tattica é molto importante, e sto imparando anche a fare la fase difensiva. A sinistra mi trovo meglio per rientrare e calciare in porta. Chiesa sta avendo spazio e se lo merita tutto, sta facendo molto bene".