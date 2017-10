I giocatori della Fiorentina Vincent Laurini e Cyril Thereau hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: "Benevento? Sarà difficile - ha detto Thereau - ma abbiamo sofferto ieri e questo ci darà tanto per il resto del campionato. Non dobbiamo ripetere quello che è successo a Verona: dovremo dare tanto in campo, aggredire e stare alti per creare occasioni da gol". "La partita più difficile - ha affermato Laurini in vista della prossima sfida - loro sono in una situazione complicata e avranno aggressività e cattiveria alte. Noi dovremo provare a vincere".