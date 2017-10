Il giocatore della Fiorentina Cyril Thereau ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "Col Chievo abbiamo sbagliato atteggiamento, dopo il vantaggio pensavamo di aver vinto e invece non era così. Verona è stato un imprevisto, ma finora avevamo fatto bene. Sono rimasto impressionato dall’amore che ha la gente verso questa maglia, per noi sarà un grandissimo valore aggiunto. Modulo? Conta l’atteggiamento, l’anima che ci metti, la gestione dei momenti. Vorrei un gol sotto la Fiesole. Era destino che diventassi viola, quando mi ha chiamato Pioli ho subito scelto la Fiorentina. Obiettivo Europa? Sono sincero, in questo momento siamo outsider, non certo favoriti. Molti club hanno speso un sacco di soldi per il mercato e noi abbiamo bisogno di tempo per conoscerci. Io però vedo progressi giorno dopo giorno, lavoriamo tanto e dal punto di vista tattico siamo in netta crescita. Firenze vuole il bel gioco e noi stiamo lavorando per questo. Sono convinto che nei miei anni di contratto faremo grandi cose. Ho voglia di giocare in Europa e un sogno nel cassetto…. Quale? Rivivere le emozioni della Champions, risentire la musichetta da vicino. L’ho giocata con la Steaua, ma farlo con la Fiorentina sarebbe il massimo".