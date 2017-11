Un “vecchio attaccante” che aiuta la Fiorentina, la terza volta che accade, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Prima Bobo Vieri, poi Luca Toni 2, quello tornato dalle dune del deserto pronto a rimettersi in discussione. E ora tocca a lui, il francese che è diventato viola dopo che per anni il suo nome era rimbalzato sul mercato. E come è arrivato si è letteralmente impossessato della maglia, divenendo l’“Essenziale”. E’ bastato essere fuori per un paio di gare (con Crotone e Roma, due ko) ed ecco che la sua centralità è diventata evidente. Con lui in campo tutto appare meno complicato. Per la squadra, ma anche per i singoli, specialmente i giovani ed acerbi campioni viola, da Giovanni Simeone a Federico Chiesa.