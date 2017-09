Il giocatore della Fiorentina Cyril Thereau ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "La Juve domina da anni, ma è un’impresa possibile. A Firenze è come un derby, se segno vivo tranquillo tutto l’anno (ride, ndr). La Fiorentina è giovane ma già con una sua identità. Avversario? Il più forte in serie A, ma indebolito dopo la cessione di Bonucci. Lo scudetto non è sicuro. Da ragazzo ammiravo Zidane, ora Nainggolan e Mertens. Dries segnerà più di tutti. Chiesa? Ce ne sono pochi come lui alla sua età, è maturo, completo, con qualità fuori dal comune. Sono felice di essere a Firenze anche per lui. Sono già stato vicino alla Fiorentina, non ci speravo più a 34 anni. Sono qua per dare il mio contributo, non per fare la balia".