Di seguito il comunicato diramato dalla Curva Fiesole in risposta alle recenti mosse di mercato della dirigenza gigliata:



"La Curva Fiesole chiama a raccolta tutti i tifosi viola questa sera alle 19 di fronte al Bar Marisa. La Fiorentina è il nostro amore, un bene comune e una fede che si tramanda di generazione in generazione: non permetteremo a degli sciacalli di infangarne il nome. La vergognosa vicenda di Borja Valero è solo l’ultima di una lunga serie di prese in giro che da anni siamo costretti a subire sulla nostra pelle.

Adesso basta! E’ arrivato il momento di alzare la testa, con l’orgoglio e il senso di appartenenza che ci contraddistinguono, dimostriamo a questi signori che il loro tempo a Firenze è finito. Stare in silenzio significa essere complici di questo scempio.

Per la nostra maglia,per la nostra città e per i nostri colori.

AVANTI FIRENZE!"