"Ho due o tre dubbi di formazione, uno per reparto. Dipenderà molto anche dall’allenamento di oggi. Quelli che giocheranno faranno di tutto per dare il massimo e portare a casa il risultato". Così si è espresso Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Torino.

Il primo dubbio che il tecnico granata dovrà risolvere riguarda il centrale da affiancare a Moretti: Ajeti o De Silvestri? L'albanese, quando è stato impiegato, non è mai riuscito a convincere, ecco perché al Franchi potrebbe giocare dal primo minuto il terzino destro nel ruolo inedito di centrale. Il secondo dubbio riguarda chi schierare a centrocampo tra Baselli e Acquah: il ghanese è al momento favorito all'italiano per una maglia da titolare. Il terzo e ultimo dubbio è quello tra chi far giocare in attacco tra Boyé e Ljajic: a giocare dovrebbe essere l'argentino mentre il serbo partirà dalla panchina.