Contro la Fiorentina il Torino ieri sera è riuscito a pareggiare una partita che dopo i primi sessanta minuti sembrava essere persa. Se la formazione granata è riuscita ad evitare la sconfitta, il merito va dato in particolare a due giocatori: Joe Hart e Andrea Belotti. Il primo con le sue provvidenziali parate ha evitato un passivo che sarebbe potuto essere ben più ampio, il secondo, dopo l'errore dal dischetto, ha inaspettatamente segnato un'incredibile doppietta.

Sulla rete del 2-1 che ha riaperto i giochi a fine partita il difensore granata Emiliano Moretti, autore dell'assist per il Gallo (suo il cross dal fondo per il colpo di testa vincente del centravanti) ha svelato un retroscena: "​L’assist per Belotti? In realtà non lo avevo visto, ho rimesso la palla al centro alla cieca e per fortuna c’era il Gallo"