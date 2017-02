Monday Night di Serie A. Alle 20.45 la Fiorentina ospita all'Artemio Franchi il Torino di Sinisa Mihajlovic. Sfida da ex per il tecnico granata, che non sta passando un bel periodo, visto che è in discussione tanto quanto il collega viola Paulo Sousa. Due squadre che a inizio stagioni avevano ambizioni europee e che hanno tradito le attese.



Kalinic e compagni si faranno forti dell'imbattibilità casalinga in campionato: 12 partite, 6 vittorie e 6 pareggi, inoltre la Fiorentina non perde in casa con il Torino dal 1976, con rete di Graziani. Oltre a Mihajlovic, il Toro avrà tra le sue fila un altro ex, quel Ljajic che ha debutto in A proprio con la squadra toscana (78 partite 15 gol).