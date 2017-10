Jonathan Bamba è stato messo fuori rosa dal Saint-Etienne, dopo l’ennesimo rifiuto a prolungare il contratto in scadenza. Per le ultime due gare di Ligue 1 l’esterno offensivo della Francia Under 21, che era stato autore di 4 gol nelle prime 7 giornata di Ligue 1, non è stato convocato. Nelle scorse settimane si era parlato di Huddersfield, Newcastle e Lille, ma adesso, stando a quanto riferito dai colleghi transalpini di Le10Sport, sono tornate alla carica anche Siviglia e Fiorentina, già accostate a Bamba la scorsa estate.