Il ritorno al campionato si avvicina. Giorni e giorni a parlare di sistemi di gioco e del futuro di Federico Chiesa. Stagione strana, questa, con l’entusiasmo sottovuoto e la parola pazienza che per la Fiorentina è diventata un motto. Nel frattempo Stefano Pioli cerca di districarsi per portare in fondo la sua missione: rendere appetibile una squadra che nelle prime sette giornate è stata accattivante come il menù di una mensa scolastica. Ma oltre ai moduli ci sono giocatori in corsa per trovare un posto in squadra.



CAPITOLO BABACAR - Il suo destino somiglia a quello di Holden, Werther e Malusci. Ovvero: i giovani per sempre. Come quei portieri di riserva che accettano un destino di ferie a vita, Baba è lì che aspetta il suo turno, prigioniero di un contratto lussuoso che intimidisce le pretendenti. Ogni allenatore che passa preferisce un altro, e lui non sembra scalpitare, almeno in apparenza, perché uno nato per far gol vive per quello, anche se poi, come è accaduto con l’Atalanta, fallisce l’occasione per chiudere i conti e magari non ci dorme su.