La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita della Fiorentina. L'allenatore Paulo Sousa piace sempre al Borussia Dortmund. In porta Tatarusanu lascerà il posto a Sportiello.. In difesa Gonzalo Rodriguez si svincolerà a parametro zero. A centrocampo c'è in partenza Badelj, in scadenza di contratto nel 2018, sulla trequarti Ilicic sarà sostituito da Saponara. In attacco futuro incerto per Kalinic e Tello: per quest'ultimo il club viola deve decidere se mettere sul piatto quasi 6 milioni per riscattarlo dal Barcellona, che ha un controriscatto a 10 milioni.