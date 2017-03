Federico Bernardeschi non è ancora un giocatore dell'Inter, parola della Fiorentina. La società viola ha voluto rispondere con un comunicato ufficiale alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un presunto accordo tra il club gigliato e i nerazzurri per la cessione del giocatore italiano: "La Fiorentina smentisce in maniera decisa e in via ufficiale, nonostante l’abbia già fatto in via informale, le reiterate affermazioni del giornalista Massimo Caputi in merito a un presunto accordo tra il Club viola e l’Inter per la cessione del calciatore Federico Bernardeschi.



A giudizio della Società gigliata tali affermazioni sono totalmente prive di fondamento e completamente lontane dalla realtà.



Si tiene a sottolineare invece che il calciatore Federico Bernardeschi ha sempre manifestato un grande attaccamento ai nostri colori e, come ribadito da tutte le componenti di ACF Fiorentina, l’intenzione di tutti è quella di far proseguire la crescita di Federico indossando la maglia viola.



La società invita il giornalista Caputi e chiunque altro a non diffondere notizie false in merito a quanto sopra.".