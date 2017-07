La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Martin Graiciar dallo Slovan Liberec.



Graiciar, nato a Karlovy Vary (Repubblica Ceca) l’11 aprile del 1999, è attualmente impegnato negli Europei Under 19 in corso di svolgimento in Georgia, dove con la Nazionale della Repubblica Ceca affronterà in semifinale l’Inghilterra.