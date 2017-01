Il difensore della Fiorentina, Davide Astori, risulta non disponibile per la gara di domani a seguito di un trauma contusivo muscolare alla coscia destra, subìto in uno scontro di gioco durante l'allenamento di ieri. La società non si sbilancia circa la sua presenza domenica prossima nel big match contro la Juventus, però l'allenatore Paulo Sousa ha espresso il suo desiderio: "Speriamo di recuperarlo per il fine settimana, anche se dovreste chiedere lumi al medico".