Conferme sui passi avanti tra Fiorentina e Milan per il passaggio in rossonero di Kalinic: si lavora sul prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 25 milioni di euro (4+21), possibile già in serata la risposta della società viola.A volte cambiare il numero di maglia non è una semplice scelta estetica ma nasconde pesanti indizi di mercato, spesso il preludio a una cessione, e potrebbe essere proprio il caso di: il centravanti croato è in rotta con la, ha presentato un certificato medico (troppo stress) per non dover tornare ad allenarsi con i viola e attendere il trasferimento.Corvino tiene viva la possibilità di cedere il croato all', ma la squadra più vicina a Kalinic resta il: accordo con il giocatore a 3 milioni l'anno per quattro stagioni, 25 milioni di euro alla Fiorentina con la quale tuttavia manca ancora l'intesa sulle modalità di pagamento (i rossoneri studiano la possibilità di un prestito oneroso a 4 milioni con obbligo di riscatto ad altri 21 milioni). Il cambio di numero però è un indizio: i viola fanno già i conti con l'imminente partenza di Kalinic.