In attesa di concludere la stagione, la Fiorentina inizia già a pensare alla prossima ed in particolare al ritiro estivo che la precederà: la società viola ha ufficializzato intanto le date del ritiro, che andrà in scena dall'8 al 23 luglio a Moena, in Val di Fassa. E' il sesto anno consecutivo che la Fiorentina opta per il Trentino e in questa circostanza lo farà con il terzo allenatore diverso, dopo Montella e Sousa.