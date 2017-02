Sono ore di riflessione in casa Fiorentina, col futuro di Paulo Sousa appeso ad un filo dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa per mano del Borussia Monchengladbach. Da parte della società, nelle persone del direttore generale Corvino e di Andrea Della Valle, non sono arrivate parole di sostegno ma solo una presa di tempo in attesa degli eventi, nello specifico il prossimo impegno di campionato contro il Torino. Fino ad allora, la posizione del tecnico portoghese è congelata ma un ulteriore risultato negativo, che allontanerebbe forse irrimediabilmente il sesto posto (l'ultima speranza di conquistare l'accesso all'Europa) segnerebbe in maniera decisiva il suo destino.



Della Valle è stato molto duro nel postpartita di ieri, rinviando qualsiasi decisione ma utilizzando toni molto severi all'indirizzo della squadra, parlando di choc, rabbia e delusione. I rapporti con Sousa sono guastati da tempo, con le prime crepe emerse già al termine del mercato invernale della passata stagione e ingigantite dalle spericolate uscite del tecnico circa le limitate ambizioni del club e la difficoltà di poter trattenere a lungo i propri pezzi pregiati, in primis Bernardeschi. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, in giornata è andato in corso un summit tra lo stesso tecnico, Corvino, Freitas, Giancarlo Antognoni e Cognigni al termine del quale Sousa è stato confermato. A tempo, quello che però sembra essere agli sgoccioli per l'ex Basilea.