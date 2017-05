Domenica prossima, caso davvero curioso, la Fiorentina affronterà in campionato il Sassuolo. Curioso perché due giorni dopo il tecnico neroverde, Eusebio Di Francesco, andrà ad incontrare il patron Giorgio Squinzi per essere liberato dal contratto che lo lega attualmente agli emiliani. E sullo sfondo c'è proprio la Fiorentina.



Piccolo particolare: per liberare Di Francesco c'è da pagare una clausola rescissoria da tre milioni di euro, soldi che i viola non hanno intenzione di tirare fuori. Per aggirare il problema e per liberare l'allenatore, è probabile secondo La Nazione che la Fiorentina possa mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita ai neroverdi.