Le uscite in casa Fiorentina non sono ancora terminate: ci sono ancora alcuni esuberi da smaltire, come per esempio Ante Rebic. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore - il cui contratto è in scadenza nel 2018 - interessa all'Huddersfield e i viola, per non perderlo a parametro zero, potrebbero cederlo proprio alla società inglese, con Pantaleo Corvino e Carlos Freitas al lavoro anche per questa operazione.