C'è agitazione in molte panchine di Serie A, Fiorentina compresa. Per La Nazione i candidati a prendere il posto di Sousa sono quattro e sono tutti italiani: si tratta di Di Francesco del Sassuolo, Sarri del Napoli, Giampaolo della Sampdoria e Maran del Chievo.

​

​Il quotidiano fiorentino scrive che nessuno in questo momento può vantare ancora un vantaggio sulla concorrenza, ma questi quattro nomi hanno delle peculiarità; Di Francesco sarebbe l’uomo giusto per Della Valle, così come Sarri, il nome più stuzzicante, ma anche il più difficile da raggiungere, lo è per Corvino. Per Maran c'è da dire che un contatto c'era già stato per il dopo Montella. Quanto a Giampaolo, la sua smentita in settimana ha saputo più di conferma di una trattativa.