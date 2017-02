L'eliminazione della Fiorentina dall'Europa League non è stata certo indolore. Già subito dopo la partita qualche centinaio di tifosi viola si è recato sotto la tribuna autorità per contestare pesantemente la società, la proprietà e in parte anche il tecnico Paulo Sousa. Insulti ai Della Valle invitati a spendere o a togliersi 'elegantemente' dalle scatole.



Una protesta che continua tutt'ora, ma invece che davanti allo stadio si è trasferita sull'arena dei social e dei siti che si occupano di Fiorentina. Tutti, ma proprio tutti, sono sotto accusa e nessuno si salva. Si riparte dai Della Valle che da tempo hanno chiuso i cordoni della borsa. C'è poi Corvino che a detta dei tifosi non ha saputo portare un giocatore utile alla causa in due sessioni di mercato (soprattutto quella estiva del 2016). Si passa a Sousa, con le sue supercazzole, le sue 'invenzioni' e le sue sostituzioni spesso sbagliate. Infine si arriva ai giocatori, accusati di essere scarsi e senza carattere. Un mix potenzialmente esplosivo e una frattura, quella tra tifosi e squadra, che è difficile da ricomporre in tempi brevi.