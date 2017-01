Il mercato della Fiorentina non è partito ancora, ma già le prime voci hanno creato sconquasso. L'offerta arrivata dalla Cina per Kalinic ha avuto l'effetto di un uragano e secondo La Repubblica, adesso Babacar, dato per partente fino a qualche giorno fa, sarebbe in realtà l'unico incedibile per l'attacco. Al di là di come andrà a finire la trattativa con il Tianjin Quanjian, c'è infatti la sensazione che Kalinic possa comunque partire a fine anno con destinazione Inghilterra, fatto questo che aprirebbe spazi enormi per Babacar, prodotto di quel Corvino che è tornato alla direzione tecnica della squadra. Zarate poi ancora deve decidere cosa fare, vale a dire se chiedere la cessione o meno.