Il trasferimento di Matias Vecino all'Inter prende forma ora dopo ora. La Fiorentina, dal canto suo, dovrà ristrutturare il suo centrocampo, che negli ultimi giorni sta perdendo pezzi pregiati. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, i viola potrebbero sostituire l'uruguaiano con Marco Benassi del Torino, primo della lista, oppure Alfred Duncan del Sassuolo. Non tramonta la pista che porta a Tomas Rincon, così come quella per Stefano Sturaro, entrambi della Juventus.