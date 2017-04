Autore di una doppietta contro l'Inter, il centrocampista della Fiorentina Matias Vecino ha parlato a Premium Sport al termine del match: "Siamo un po' arrabbiati per gli ultimi minuti, perché non si possono prendere due gol così. Ma siamo contenti per la vittoria contro una grande squadra come l'Inter: noi crediamo ancora in questa qualificazione in Europa League. Il futuro di Sousa? Deve rispondere la società, noi pensiamo a giocare".