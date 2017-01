Vecino, centrocampista della Fiorentina, parla dopo la vittoria contro il Chievo: "In altri tempi partite come queste non le avremmo vinte. Kalinic? Siamo contenti perché è un giocatore importante. Mi sento molto bene, quando gestiamo la palla si corre meglio. La gara col Napoli? È una gara importante, una finale. Dobbiamo andare là e giocare come sappiamo".