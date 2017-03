Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Uruguayana Mathias Vecino ha rilasciato alcune dichiarazioni a fifa.com: 'Appena mi si è presentata l’opportunità di giocare in Italia non ci ho pensato due volte. A Empoli, sotto la guida di Sarri ho giocato in maniera continua, come ora alla Fiorentina dove Paulo Sousa gioca con due centrocampisti davanti alla difesa. Per non cambia, mi piace inserirmi nell’area avversaria. Paragoni con Sergio Busquets e Toni Kroos? Non so se sono lo stesso tipo di giocatore, ma li osservo e cerco di imparare. Non sono forti fisicamente, ma sono bravi nel possesso palla perché leggono bene il gioco e si trovano spesso al posto giusto. Per puntare ai Mondiali noi dovremo battere il Brasile e ottenere qualcosa contro il Perù. L’ideale sarebbe mantenere un certo distacco con le squadre che stanno sotto di noi'.