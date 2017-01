Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina viola in prestito al Benevento di Baroni a Viola Week: “Sono consapevole di essere cresciuto tanto rispetto all’esperienza di Brescia, che è stata la mia prima vera tappa nel calcio professionistico. Ho fatto tanti passi in avanti sotto l’aspetto della maturità ed a Benevento ho trovato l’ambiente ideale per poter progredire ancora. Se tutte quelle voci su Zampano o altri terzini accostati alla Fiorentina mi hanno fatto certo piacere? Ovviamente no, un po’ di fastidio me l’hanno dato ma so perfettamente che nel calciomercato le voci sono all’ordine del giorno. Io sono contento di essere ancora un giocatore di proprietà della Fiorentina e come ho sempre ripetuto il mio obiettivo rimane quello di tornare a vestire la maglia viola. Certe voci, anche se non piacciono, provo a farmele scivolare addosso. Pronto ad un’avventura in serie A? Su due piedi non saprei dire se sarei in grado di sostenerla già ora. Ad oggi posso solo confermare che ce la metterò tutta per arrivare il prima possibile a questo traguardo. Già iniziare ad allenarmi in estate con la Fiorentina mi aiuterebbe a prendere il ritmo ed a muovere i primi passi in una realtà così importante. Firenze resta il mio sogno? Certo, naturalmente: è una bellissima prospettiva ma non spetta solo a me far sì che questo obiettivo si realizzi. A fine campionato in ogni caso ognuno farà le sue valutazioni. Ma Firenze per me resta la priorità”.